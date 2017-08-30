Запрет на продажи израильских дронов может стать прецедентом

Армянская дипломатия должна использовать информацию о запрете продаж израильской компанией Aeronautics дронов Азербайджану, сказал в беседе с Lragir.am политолог Гагик Амбарян. «Сделка, судя по всему, временно приостановлена. Если мы будем проводить правильную политику, то это может нанести ущерб Азербайджану, который беспрерывно вооружается», сказал он. Напомним, что по данным NEWSru.co.il, минобороны Израиля наложило временный запрет на сделку Aeronautics в размере 20 млн. долларов, и, судя по ряду признаков, это относится к сделке с Азербайджаном. Гагик Абрамян напоминает, что в израильской прессе ранее была инфромация о том, что минобороны Азербайджана направило Израилю ноту, обжаловав действия компании Aeronautics, операторы которой отказались применять закупленные дроны на армянских позициях. Потом это пришлось, якобы, сделать менеджерам компании. Азербайджан отрицает это. Если наложен запрет, значит, информация была достоверной, считает Амбарян. По его словам, это может стать прецедентом. «Я прихожу к заключению, что многие закупленные вооружения азербайджанцы не в состоянии применять. И я подозреваю, что в ходе Апрельской войны, когда была применена подобная техника, нанесшая значительный ущерб армянским силам, задействовали ее как раз представители компаний, продавших эти вооружения», сказал Гагик Амбарян.