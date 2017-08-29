Зачем в Армению пригласили странноватого президента Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон прибудет осенью в Армению. Тот самый Додон, который борется с собственным правительством за то, чтобы российские войска остались в Приднестровье. В Молдове сложилась странная ситуация. Президент проводит одну политику, направленную на большую интеграцию с Россией, а парламент и правительство ведут страну к ЕС. Правительство Молдовы недавно обратилось в ООН с просьбой обеспечить вывод из Приднестровья российских вооруженных миротворцев. А президент страны Игорь Додон назвал это пиар-акцией и заявил, что миротворческая операция проходит вполне успешно, и требование о выводе войск – заказ «иностранных кукловодов». Кроме того, на днях Додон заблокировал решение правительства о том, чтобы 9 мая в Молдове отмечался не только как День Победы, но и как День Европы. Ранее Додон заявил, что Молдова может присоединиться к ЕАЭС, хотя потом правительство опровергло такую возможность. Кстати, Додон стал единственным иностранным президентом, который 9 мая этого года был в Москве на параде Победы. Зачем Игоря Додона приглашают в Армению? В апреле 2018 года в Армении завершится срок президента Сержа Саркисяна, и страна станет парламентской республикой, а прездента с усеченными полномочиями будет выбирать парламент. Может ли в Армении сложиться ситуация, когда президент и премьер страны будут проводить разную внешнюю политику? Это не так страшно – например, сейчас в Грузии также не особо теплые отношения между президентом и правительством. Но по национальным вопросам они всегда могут найти общий язык. Такое же примерно положение в Чехии, где президент сам по себе. Видимо, Додона приглашают в Армению, чтобы подучиться у него, как можно быть президентом, который может делать заявления, но не может влиять на политику своей страны. Прошлым летом в Армении побывал и чешский президент Милош Земан.