О какой ночи напомнил Серж Саркисян?

На встрече с участниками панармянского молодежного слета Базе Серж Саркисян заявил, что не соответствуют действительно утверждения о том, что решение о вступлении Армении в ЕАЭС было принято за одну ночь. Серж Саркисян заявил, что одновременно велись переговоры и с ЕАЭС, и с ЕС. Сначала говорилось, что нет никаких противоречий, потом ЕС отказался подписывать соглашение об Ассоциации, если Армения вступит в ЕАЭС, и Армении ничего другого не оставалось. Слова и дела Сержа Саркисяна, мягко говоря, разнятся. Дело в том, что об одной ночи говорил как раз сам Саркисян на встрече с армянской общиной Праги. Его спросили, почему он не спросил мнения других, прежде чем заявлять о намерении вступить в ЕАЭС, и он сказал, что не мог «за одну ночь» спросить мнение всех. О какой ночи идет речь, Серж Саркисян говорить не стал. Но если Армения действительно вела переговоры с ЕАЭС, почему надо было выяснять мнение всех за одну ночь? Серж Саркисян почти уверен, что его никто не поймает на слове, даже участники Базе, которые помнят его слова о «той ночи».