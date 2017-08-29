Ара Назарян освобожден от должности замминистра обороны Армении

Президент Армении Серж Саргсян подписал во вторник указ об освобождении заместителя министра обороны Ара Назаряна от занимаемой должности, сообщили в пресс-службе главы государства. Назарян окончил юридический факультет Ереванского государственного университета, после чего получил звание магистра юриспруденции в Американском университете Армении. Работал в системе Минобороны с 1994 года, начав свою карьеру в качестве сотрудника следственного отдела Управления военной полиции Минобороны, с 1998 по 2000 гг. работал в качестве юриста в общественной организации, а с 2002 г. стал советником председателя Совета гражданской службы РА. Назарян занимал должность замминистра обороны Армении с июня 2007 года.