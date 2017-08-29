Серж Саркисян и Владимир Путин обменялись поздравлениями

Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту РФ Владимиру Путину по случаю 20-летия подписания договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией». Послание Сержа Саргсяна приводит пресс-служба президента Армении, в частности, в нем говорится следующее: «Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои искренние поздравления по случаю 20-летия со дня заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией. Прошедший период убедительно свидетельствует, что Договор отвечает историческим традициям дружбы братских народов. Он служит прочной основой для последовательного наращивания армяно-российского союзнического взаимодействия, которое выделяется активным диалогом на высшем уровне, эффективной внешнеполитической координацией, успешным взаимодействием в сфере безопасности, в военной и военно-технической областях. Из года в год расширяется двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной, инновационной, горно-добывающей сферах, реализуются перспективные инвестиционные проекты, набирают обороты межрегиональные и гуманитарные связи. Стратегический характер двустороннего взаимодействия наших стран приумножается конструктивным партнерством на многосторонних международных и региональных площадках. Ереван и Москва являются активными участниками и надежными союзниками в решении масштабных задач по продвижению интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и упрочения Организации Договора о коллективной безопасности в интересах мира, обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в зоне ответственности ОДКБ в целом. Мы высоко ценим посреднические усилия России в исключительно мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В историю двусторонних отношений вписано много ярких страниц, и мы дорожим этим общим достоянием. Уверен, что сегодняшняя знаковая дата, и весь юбилейный год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, будут ознаменованы совместными усилиями по наращиванию армяно-российского союзничества по всем направлениям в соответствии с духом и буквой Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией. От души желаю Вам доброго здоровья и успехов, а всем гражданам братской России – благополучия и процветания». Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну по случаю 20-й годовщины заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. В поздравлении глава Российского государства отметил давнюю и богатую историю российско-армянских отношений, основой которых во все времена служили прочные узы дружбы и взаимного уважения, связывающие народы двух стран. «Договор 1997 г. положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Армении. Подписание этого важного документа создало условия для расширения политического диалога, для качественного наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях», – подчеркнул Президент России в поздравительной телеграмме. В.Путин высоко оценил развитие российско-армянских отношений, которые за прошедшие два десятилетия вышли на уровень союзнического взаимодействия: Москва и Ереван плодотворно взаимодействуют в рамках евразийских интеграционных процессов, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности.