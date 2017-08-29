По всей видимости, в скором времени в Армении хлеб подорожает на 20 драмов, либо производители хлеба снизят вес продукции. Об этом пишет газета «Жоховурд». «Причина в решении начальника службы безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства Ишхана Карапетяна, согласно которому с 1 сентября обязательно наличие санитарного паспорта для перевозчиков хлебной продукции и мяса, иначе грозит штраф в размере 300 тысяч драмов. Для получения такого паспорта нужны дополнительные финансовые средства. Стоимость экспертизы для одной машины составляет 15 тысяч драмов, а оборудование машины в зависимости от размеров до 100 тысяч драмов. Производители хлебной продукции говорят, что попытаются компенсировать затраты либо повышением цен на хлеб и хлебную продукцию, либо снижением веса продукции», - пишет газета «Жоховурд», передает Новости Армении - NEWS.am.
«Жоховурд»: В Армении может подорожать хлеб
- Страна - 29 Августа 2017, 10:05