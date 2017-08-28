/АРКА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении озвучило возможную версию возгорания на химгиганте "Наирит". "По предварительным данным, на предприятии "Наирит" горит лак-этиноль. Одной из причиной пожара могло стать самовозгорание цистерн с лаком-этинолем, поскольку данное вещество имеет способность к самовозгоранию при высоких температурах", - сказал начальник отдела мониторинга лучевых, химических и биологических ситуаций МЧС Армении, полковник Валерий Багиян. По его словам, учитывая жаркую погоду и степень нагревания цистерн, подобная версия не исключается. Багиян также отметил, что по предварительным данным горит около 50 тонн вещества – горят три из четырех расположенных на территории завода цистерн. "Поскольку данное вещество сложно затушить водой, на данный момент осуществляются работы по охлаждению цистерн, после чего возгорание будет затушено пеной", - сказал эксперт.