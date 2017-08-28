На заводе Наирит возгорелся взрывоопасный цех

По данным бывших сотрудников завода Наирит, взрыв и пожар произошли в цехе, который считает взрывоопасным. Об этом Lragir.am сообщили бывшие сотрудники, которые считают, что это произошло из-за снижения уровня контроля. В цеху хранится лакэтинол, который опасен для окружающей среды. «Это один из цехов, одного из начальников которых отстранили от работы. С 1 июля уволено еще 20 человек, начальники второстепенных цехов. Но они выполняли важную работу», рассказала нам член Координационного совета «Наирит» Карине Шахвердян. Она не знает, от чего мог возникнуть пожар – то ли азота поставили мало, то ли начались работы по демонтажу. Имущество завода вынесено на продажу, оно продается как лом, по ценам ниже рыночных. «Если в цеху начался демонтаж, то даже от искры могло вспыхнуть пламя. Не зря этих людей до сих пор держали, они как раз и обеспечивали безопасность», говорят наиритцы.