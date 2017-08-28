В сентябре состоится встреча Католикоса всех Армян и духовного лидера Азербайджана - news.am

В сентябре состоится встреча Католикоса всех Армян Гарегина II и духовного лидера Азербайджана Аллахшукюра Пашазаде. Об этом заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении–NEWS.am пресс-секретарь Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерея Ваграм Меликян. «Согласно предварительным данным, встреча состоится 8 сентября в Москве»,- заявил Меликян. Встреча организуется при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.