В степанакертском госпитале скончался раненый военнослужащий

  • Lragir.am
  • Страна - 27 Августа 2017, 21:07
В ночь на 27 августа в Центральном военном госпитале Степанакерта скончался тяжело раненый с азербайджанской стороны военнослужащий контрактной службы Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики Артак Бишарян (1991 года рождения).   

«Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики тяжелую боль утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», - отмечается в сообщении. 

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