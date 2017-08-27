В степанакертском госпитале скончался раненый военнослужащий

В ночь на 27 августа в Центральном военном госпитале Степанакерта скончался тяжело раненый с азербайджанской стороны военнослужащий контрактной службы Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики Артак Бишарян (1991 года рождения). «Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики тяжелую боль утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», - отмечается в сообщении.