Новости-Армения. Армения и Сербия готовы войти в коалицию по разминированию Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил начальник управления главка международного военного сотрудничества Минобороны России Александр Новиков. По его словам, в данный момент Минобороны России проводит работу по созданию международной коалиции по разминированию сирийской территории. "Были направлены соответствующие обращения представителям оборонных ведомств Ирана, Египта, Сербии, Армении, Турции и ОАЭ. Готовы направить свои подразделения Армения и Сербия, прорабатывается возможность привлечения китайских саперов", - сказал Новиков в рамках форума "Армия-2017".