Армения и Сербия готовы войти в коалицию по разминированию Сирии

  • Lragir.am
  • Страна - 26 Августа 2017, 16:38
Новости-Армения. Армения и Сербия готовы войти в коалицию по разминированию Сирии.

Об этом, как передает РИА Новости, сообщил начальник управления главка международного военного сотрудничества Минобороны России Александр Новиков.

По его словам, в данный момент Минобороны России проводит работу по созданию международной коалиции по разминированию сирийской территории.

"Были направлены соответствующие обращения представителям оборонных ведомств Ирана, Египта, Сербии, Армении, Турции и ОАЭ. Готовы направить свои подразделения Армения и Сербия, прорабатывается возможность привлечения китайских саперов", - сказал Новиков в рамках форума "Армия-2017". 

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