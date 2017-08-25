Армения достигла успехов в борьбе с коррупцией – посол США

Посол США в Армении Ричард Миллз в ходе встречи с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном отметил, что Армения достигла значительных успехов в борьбе с коррупцией, сообщает пресс-служба армянского правительства. "Я приветствую борьбу с коррупцией и ваши шаги, направленные на улучшение бизнес-среды. Эти действия привели к росту заинтересованности в Армении со стороны американских компаний и инвесторов. Мы продолжаем рассматривать пути помощи вашим начинаниям и расширения двусторонней торговли и инвестиций", - сказал посол. В начале года Миллз заявлял, что две американские компании инвестируют в Армению полмиллиарда долларов в ближайшие годы. Одновременно с этим Миллз отметил, что в последнее время находящиеся в Армении американские компании получили положительные сигналы о деятельности Комитета по государственным доходам. Также посол добавил, что Соединенные Штаты готовы продолжить содействие правительственным инициативам по улучшению бизнес-среды. Карапетян в свою очередь отметил, что приятно слышать подобные слова о деятельности правительства в этих областях. "Однако много работы предстоит ещё проделать, и реформы должны носить непрерывный характер. Мы решительно настроены на облагораживание бизнес-среды и борьбу с коррупцией, так как это является необходимым условием экономического развития страны", - сказал премьер-министр.