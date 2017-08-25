Армения достигла успехов в борьбе с коррупцией – посол США

  • Lragir.am
  • Страна - 25 Августа 2017, 21:28
Посол США в Армении Ричард Миллз в ходе встречи с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном отметил, что Армения достигла значительных успехов в борьбе с коррупцией, сообщает пресс-служба армянского правительства.  

"Я приветствую борьбу с коррупцией и ваши шаги, направленные на улучшение бизнес-среды. Эти действия привели к росту заинтересованности в Армении со стороны американских компаний и инвесторов. Мы продолжаем  рассматривать пути помощи вашим начинаниям и расширения двусторонней торговли и инвестиций", - сказал посол. 

В начале года Миллз заявлял, что две американские компании инвестируют в Армению полмиллиарда долларов в ближайшие годы.

Одновременно с этим Миллз отметил, что в последнее время находящиеся в Армении американские компании получили положительные сигналы  о деятельности Комитета по государственным доходам. Также посол добавил, что Соединенные Штаты  готовы продолжить содействие правительственным инициативам по улучшению бизнес-среды.

Карапетян в свою очередь отметил, что приятно слышать подобные слова о деятельности правительства в этих областях. 

"Однако много работы предстоит ещё проделать, и реформы должны носить непрерывный характер. Мы решительно настроены на облагораживание бизнес-среды и борьбу с коррупцией, так как это является необходимым условием экономического развития страны", - сказал премьер-министр.

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