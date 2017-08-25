В Хосровском заповеднике в Армении продолжаются работы по устранению последствий пожара

На территории государственного заповедника "Хосровский лес" в Араратской области Армении продолжаются работы по устранению последствий пожара. Как сообщает пресс-служба МЧС Armenii, 24 августа в послепожарной уборке участвовали 90 спасателей, 40 сотрудников лесных хозяйств и 5 сотрудников Араратского отдела Полиции РА. Была исследована территория площадью 600 гектаров, где было обнаружено 86 дымящихся очагов, что вдове меньше по сравнению с предыдущим днем. Все обнаруженные очаги потушены. В заповеднике также установлено круглосуточное дежурство. Сообщается, что сегодня утром, 25 августа, работы по устранению последствий пожара вновь возобновлены. В работах принимают участие 81 спасатель и 29 сотрудников лесных хозяйств.