Армения представила на «Армии-2017» беспилотники, систему подавления оптических средств и другую продукцию

На стенде военно-промышленного комитета министерства обороны Армении была продемонстрирована продукция шести государственных и частных компаний. Армения представила оптико-электронные и радиотехнические системы разведки и управления огнем, изделия лазерной техники, мобильные радиолокационные и цифровые радиорелейные станции, средства обеспечения информационной безопасности, СВЧ узлы и блоки для модернизации средств ПВО и РЭБ, палатки, широкодиапазонные маскировочные сети, бронежилеты, средства индивидуальной защиты, а так же тренажерные комплексы различного назначения. Также на стенде были представлены модернизированный ПТРК «Фагот», снайперские винтовки, лазерная система подавления оптических средств противника и модернизированный беспилотный летательный аппарат Х-55, радары для обнаружения наземных целей, модернизированные миноискатели и автоматизированные средства управления огнем. По словам заместитель министра обороны Армении и председателя государственного военно-промышленного комитета Давита Пахчаняна ведутся переговоры по подписанию новых контрактов. «Один из контрактов готов, возможно, его подпишем», — заявил замминистра обороны Пахчанян в интервью радио «Спутник». Об этом сообщает razm.indo.