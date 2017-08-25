Глава МИД НКР о заявлении Хогланда: Апрельская война показала опасность оторванных от реальности подходов

Элементы урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, озвученные сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Ричардом Хогландом, не содержат ничего нового и являются парафразом неоднократно опубликованных Мадридских принципов. Об этом заявил Общественному телевидению Арцаха глава МИД Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Карен Мирзоян. «Наша позиция в отношении таких предложений известна и остается неизменной. Любая модель урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, если она призвана обеспечить стабильный и долгосрочный мир, невозможна без полноценного участия арцахской стороны на всех этапах переговорного процесса и не может не учитывать существующих реалий. Апрельская война 2016 года наглядно продемонстрировала, что оторванные от реальности подходы опасны и могут создать условия для непредсказуемых процессов. Сегодня, прежде всего, необходимо предпринять последовательные шаги по обеспечению необратимости мирного процесса и реализации достигнутых договоренностей, в частности, по внедрению механизмов расследования нарушений прекращения огня. Нереализованные договоренности становятся балластом и препятствуют возможности положительных подвижек в переговорах», – сказал К. Мирзоян.