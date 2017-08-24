Экс-сопредседатель Минской группы Хогланд озвучил предполагаемые принципы карабахского урегулирования

Уже бывший исполняющий обязанности американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд в интервью «Голосу Америки» обнародовал основные принципы карабахского урегулирования. Затем Хогланд сказал, что с понедельника обязанности сопредседателя будет выполнять Эндрю Шефер. Учитывая сложность истории Нагорного Карабаха, стороны должны определить его окончательный статус путем взаимного согласия и обоюдно обязывающего волеизъявления. Территории бывшей Нагорно-Карабахской области, которую Баку не контролирует, следует придать временный статус, который как минимум обеспечит безопасность и гарантии автономии. Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть переданы под контроль Азербайджана. Там не может быть заселения без учета суверенитета Азербайджана. Суверенитет Азербайджана в отношении этих территорий должен быть восстановлен. Должен быть коридор, который свяжет Армению с Нагорным Карабахом. Он должен быть достаточно широким для безопасного передвижения. Но он не может охватить полностью весь Лачинский район. Долгосрочное урегулирование должно признать право всех перемещенных лиц и беженцев на возвращение в места прежнего проживания. Урегулирование должно нести в себе международные гарантии безопасности, которые будут включать в себя миротворческие миссии. Нет сценариев, при которых мир может сохраняться без хорошо подготовленной миротворческой миссии, которая пользовалась бы доверием обеих сторон, заявил Хогланд.