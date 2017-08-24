Назначен новый американский сопрседседатель Минской группы ОБСЕ

  • Lragir.am
  • Страна - 24 Августа 2017, 08:43
С 28 августа обязанности сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США будет исполнять Эндрю Шефер. Об этом заявил ныне исполняющий эти обязанности Ричард Хогланд.

«Рад сообщить, что с понедельника сопредседателем будет Эндрю Шефер. Это очень опытный дипломат. Шефер занимал в международных организациях в Вене должность поверенного США», добавил он.

«У него реальный опыт в процессе кипрского и иного урегулирования, думаю, Госдеп выбрал блестящего сопредседателя», заявил Хогланд.

Новый сопредседатель уже ознакомился со всей информацией по процессу карабахского урегулирования и готов вступить в должность, сказал Хогланд. 

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