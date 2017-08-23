О чем говорили Серж Саргсян и Владимир Путин

В Сочи состоялась встреча главы Российского государства с Президентом Армении Сержем Саргсяном, сообщает официальный сайт Кремля. В.Путин: Уважаемый Серж Азатович, очень рад Вас видеть! В этом году мы отмечаем хорошие даты в рамках нашего взаимодействия. Было 25 лет установления дипломатических отношений, и через несколько дней, 29 августа, будет 20 лет со дня подписания нашего ключевого договора о дружбе и стратегическом сотрудничестве. За это время отношения между Арменией и Россией самым серьёзным образом укрепились как между суверенными государствами. У нас поддерживается интенсивный политический диалог, идёт сотрудничество на двусторонней основе и в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела. Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и наших интеграционных объединений. Очень рад Вас видеть и поговорить по всему комплексу этих вопросов. С.Саргсян: Спасибо, Владимир Владимирович! Большое спасибо. Очень рад нашей очередной встрече, спасибо за приглашение. На самом деле, мы через несколько дней отмечаем 20-летие подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Последующие годы стали интенсивным периодом [развития] наших межгосударственных отношений. Армяно-российские стратегические, союзнические отношения выделяются постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области безопасности, военной и военно-технической сферах. Интенсивно развиваются наши торгово-экономические отношения. В прошлом году мы имели 15-процентный рост нашего товарооборота. А за шесть месяцев – почти 24 процента. Постоянная связь между правительствами и парламентами наших стран. Постоянно развиваются межрегиональное сотрудничество и сотрудничество в гуманитарной сфере. Этому всему, конечно, способствуют постоянные визиты на высшем и высоком уровнях. В этом году в Армении побывали Председатель Думы Российской Федерации, секретарь Совета Безопасности, я был с официальным визитом в Москве, наш председатель парламента, Премьер-министр. Мы ждём осенью Председателя Правительства России в Армении, Министра иностранных дел, Министра [промышленности и торговли Дениса] Мантурова в составе большой делегации предпринимателей и госуправленцев в рамках второго международного форума по евразийскому сотрудничеству. Буквально на днях состоялись заседания трёх важнейших двусторонних комиссий – по военно-техническому сотрудничеству, по торгово-экономическому и по парламентскому сотрудничеству. Осенью в России пройдут Дни Армении. Очень важно, что география мероприятий, которые пройдут в рамках Дней Армении, не ограничивается только российской столицей. Мероприятия пройдут в 13 городах России. Хочу ещё поблагодарить, Владимир Владимирович, за оказание помощи в тушении лесных пожаров. Ещё раз спасибо за приглашение, за тёплый приём.