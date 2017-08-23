Артур Алексанян: Постараюсь и на Олимпиаде в Токио завоевать золото

«Очень рад и горд в связи с тем, что стал трехкратным чемпионом мира по борьбе», – заявил сегодня армянский борец Артур Алексанян на брифинге сразу по прибытии национальной сборной Армении в ереванский аэропорт «Звартноц». Чуть ранее в ереванском аэропорту «Звартноц» болельщики и официальные лица торжественно встретили прибывших из Парижа призеров Чемпионата мира по борьбе. Глава Национального Олимпийского комитета Армении (НОКА) Гагик Царукян увенчал лавровыми венками чемпионов – Артура Алексаняна и Максима Манукяна. По словам чемпиона, каждая победа уникальна по-своему и для каждой победы он приложил много усилий. «На чемпионатах мира не бывает простых конкурентов», – отметил А. Алексанян. Что касается планов на ближайшее будущее, то спортсмен отметил: «Буду стремиться завоевывать золотые медали на тех чемпионатах, в которых буду участвовать в следующем году. Также постараюсь на Олимпийских играх в Токио в 2020 году завоевать звание чемпиона». Артур Алксанян, поздравив Максима Манукяна, сказал: «Максим на протяжении долгих лет работал над собой, он достоин этой победы». Отметим, на Чемпионате мира по борьбе в Париже представитель Армении – борец греко-римского стиля Максим Манукян – 22 августа завоевал золото в весовой категории 80 кг. Армянский борец в финале победил представителя Беларуси Радика Кулиева. Максим Манукян провел блестящие поединки. Он впервые за свою карьеру завоевал звание чемпиона мира. Таким образом, сборная Армении по греко-римской борьбе завоевала на чемпионате мира две золотые медали. Ранее настоящее ликование охватило завсегдатаев армянской блогосферы после того, как 21 августа на Чемпионате мира по борьбе в Париже представитель Армении Артур Алексанян стал чемпионом мира в весовой категории 98 кг. Борец греко-римского стиля победил в финале представителя России Мусу Евлоева. Тем самым, золотой призер Олимпийских игр Артур Алексанян стал чемпионом мира в третий раз. Пользователи соцсети Facebook активно делились фотографиями и видеозаписью поединка и радостно поздравляли друг друга. «Наш Белый Медведь – гордость всего армянского народа», – писали армянские юзеры. Юзеры продолжали после этого пристально следить за спортивным событием и радоваться каждому успеху армянских борцов, сообщает Panorama.am.