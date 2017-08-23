Первые дни фактической независимости и Декларация: Армения, год 1990-ый

После разоружения АНА (Армянская национальная армия) ничто больше не угрожало АОД, за исключением, пожалуй, разваливающегося Советского Союза. 13 августа премьер-министром был утвержден Вазген Манукян. Армения продолжала, хотя и номинально, оставаться в составе Советского Союза, была связана с Москвой многочисленными нитями, а на территории страны дислоцировалась 7-я советская армия. Спустя некоторое время после прихода к власти внутри АОД возникают разночтения по поводу кадровых назначений, методов и целей управления и пр. Вазген Манукян: «Источником споров и противоречий являлась также несовершенная государственная система, которая в условиях ликвидации центральной власти несла в себе элементы двоевластия. Рычаги исполнительной власти находились в руках премьер-министра, хотя с другой стороны, председатель Верховного Совета являлся не только спикером парламента, но и главой государства, пусть лишенным каких-либо рычагов исполнительной власти». Основной проблемой стали взаимоотношения с Москвой: «Наше Движение провозгласило своей целью независимость и до прихода к власти находилось в постоянной конфронтации с центром (Кремлем) по вопросу Карабаха. С другой стороны, как премьер-министр, я был обязан наладить дружеские связи с властями СССР для обеспечения экономической жизни республики. Я старался поддерживать добрососедские, деловые отношения с экономическим руководством СССР, и в этом вопросе важную роль сыграли опытные министры, которых я оставил в правительстве», говорит Манукян. Но самой сложной оставалась проблема Карабаха. Придя к власти, АОД больше не настаивал на воссоединении Карабаха с Арменией. Ереван был готов вести переговоры с Азербайджаном. Тер-Петросян отмечал, что компромиссное решение возможно, и первым шагом для этого должно стать восстановление советской власти в Карабахе. Тер-Петросян: «Необходимо было перейти к стратегии взаимных уступок, политического диалога. Я, как председатель Верховного Совета, с самого начала заявил, что мы готовы сесть за стол переговоров с Азербайджаном. Я имел телефонную беседу с президентом Муталибовым. Потом мы встретились в Москве в присутствии Горбачева. Вопрос политического статуса Карабаха должен был стать предметом переговоров, диалога. Независимый и самостоятельный Карабах, где действовали бы советские законы, мог бы временно удовлетворить всех – и Армению, и Карабах, и Азербайджан». Тер-Петросян утверждал, что прежде необходимо было восстановить в Арцахе власть закона. «На 30 августа в Азербайджане были объявлены выборы в Верховный и местные советы. Идеальным вариантом стало бы проведение выборов и в Арцахе. Можно было бы избрать местные советы – сельские, районные, городские и областные, а выборы в Верховный Совет Азербайджана всегда можно было провалить. Или заявить, что в результате выборов ни один из кандидатов не прошел. И первого октября мы бы получили в Арцахе законно избранную власть. Но депутаты от Арцаха сжимали нас в клещах, хотя, в Арцахе были и другие мнения, высказанные людьми, не менее серьезными, чем те же депутаты. Они были убеждены, что в Азербайджане будут безмерно рады, если первого октября в Арцахе не будет законной власти. И Муталибов тут же введет режим президентского управления». Вазген Манукян предупреждал, что нельзя поддаваться шантажу Москвы, которая попытается связать независимость Армении с Карабахским вопросом. Кроме того, если Армения останется в составе Советского Союза, это не откроет никаких перспектив для урегулирования карабахской проблемы. По его мнению, руководство Армении должно было всячески придерживаться решения от 1 декабря 1989 года, хотя, очевидно, исполнить его не удастся еще долго. «А в некоторых случаях это будет использовано против нас. Само решение и шаги по его реализации необходимо осуществлять во внутреннем порядке и особо не афишировать. Необходимо последовательно представлять миру проблему Арцаха как вопрос, основанный на принципах самоопределения наций и защиты прав человека, не связывая его с Арменией».17 По вопросу взаимоотношений с Советским Союзом и их будущему у молодого руководства Армении позиция была четкая. Тер-Петросян не раз говорил о том, что в течение 70 лет советской власти превалировало мнение о том, что Армения не может существовать без русских, но армяне постепенно высвобождаются от этого комплекса. «Те, кто думает, что Россия или Советский Союз могут гарантировать нашу безопасность, глубоко заблуждаются. Я имею в виду и Сумгаит, и Баку, и долгосрочную блокаду Армении. Как государство, мы обязаны оставить в стороне эмоции и руководствоваться интересами 3,5 миллионов людей, которые не намерены покидать это каменистое нагорье и долины, мы обязаны проявить государственный подход и установить добрососедские отношения с нашими соседями. Существование государства не гарантировано до тех пор, пока оно не установило естественных отношений с непосредственными соседями», – говорил Тер-Петросян. В числе непосредственных соседей Тер-Петросян имел в виду в первую очередь Турцию. Первым шагом на пути налаживания отношений с Турцией должны были стать коммерческие связи, затем культурные и, наконец, политические, не предполагающие, однако, отречения от «Геноцида и интересов людей, пострадавших в результате геноцида». «Но мы не можем превратить это в политический вопрос», – говорил Л. Тер-Петросян. «Армянский вопрос» – это идеология, историческое право армянского народа, от которого никто не собирается отказываться. «Эта идеология была, есть и будет. Но сегодня она не должна становиться нашей государственной политикой. Идеология может стать государственной политикой лишь в случае, если государство способно решить эту задачу». Спикер Верховного Совета Армении встречается в Соединенных штатах с представителями армянской общины, лидерами армянских политических партий и общественных организаций, сотрудниками влиятельных американских газет, руководителями фракций республиканцев и демократов в Сенате, советником президента США по вопросам национальной безопасности. В Соединенных Штатах, так же, как и в Москве, Тер-Петросян подчеркивает, что Армения может присоединиться к готовящемуся Союзному договору при условии, если он будет исключать общую конституцию, общие законы и единое союзное правительство. 23 августа 1990 г.Верховный Совет Армении принимает Декларацию о независимости. Под документом стоит подпись Тер-Петросяна. Текст зачитал депутат парламента Арам Манукян. «Этот документ безупречен с политической точки зрения, неповторим – с правовой. Принятый в романтические времена документ содержит глубокий прагматизм и реализм», – спустя много лет с гордостью вспоминает Манукян. Неизбежность распада Советского Союза была очевидна – после принятия Декларации «больная» империя просуществовала 16 месяцев. Экономика Союза оказалась в стагнации, активнее стали центробежные силы, происходили неуправляемые процессы, которые и привели к гибели империи. «Любая попытка остановить начавшиеся процессы путем грубого вмешательства неизбежно приведет к хаосу, взрыву, и тогда мы можем оказаться под обломками империи. Поэтому целесообразнее было не обрести независимость вследствие взрыва, а встретить распад империи независимым, признанным государством»,- пишет Вазген Манукян. Правительство Манукяна изначально взяло курс на построение экономики, основанной на частной собственности: «Я поручил министру экономики Гранту Багратяну составить три списка. Первый – список, имеющих стратегическое значение для Армении и не подлежащих приватизации предприятий, которые управлялись бы государством, причем, самым строгим образом. Во второй список нужно было включить крупные предприятия, не представляющие особого значения и интереса. Необходимо было раздробить их на ряд мелких предприятий и приватизировать по отдельности. В третий список вошли малые предприятия, подлежащие приватизации». Потом уже правительство подверглось резкой критике – процесс приватизации предприятий и земли был расценен многими в Армении как разграбление государственного имущества. По мнению Манукяна, приватизация земли, со всеми упущениями, была необходимостью, в противном случае Армения лишилась бы сельского хозяйства, как лишилась крупных промышленных предприятий. «Все бы расхитили. Крестьянам хоть земля досталась, другие вообще остались ни с чем. Тем не менее, я считаю, что крестьяне в Армении оказались в неприемлемом положении». Фрагмент из книги Татула Акопяна Карабахский Дневник: Зеленое и черное

http://www.aniarc.am/2015/08/23/august-1990-tatul-hakobyan-russian-text-green-and-black/