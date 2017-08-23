Перепись на средства грантов: зарубежные гранты НСС

Союз информированных граждан»продолжает представлять серию иностранных грантов, полученных государственными органами РА. Сейчас рассмотрим грантовые программы, полученные Национальной статистической службой РА в 2006-2016гг. от международных организаций и иностранных государств. За эти годы НСС получила от различных стран и международных организаций в качестве поддержки более 1 миллиарда драмов (более 2 миллионов долларов США). Таким образом, Национальная статистическая служба Армении в 2006-2007гг. получила от Международной организации труда грант в размере более 5 миллионов драмов на изучение трудовой миграции. В 2007-2008гг. Шведское агентство международного развития выделило НСС около 18,5 миллионов драмов на изучение условий жизни инвалидов, управления временем, статистики окружающей среды и реестров сельской экономики. В 2010-2013гг. Межгосударственный статистический комитет СНГ предоставил НСС в качестве поддержки около 8 миллионов драмов на программу «Международные сопоставления». Для переписи, проведенной в Республике Армения в 2011 году, НСС получила грантовую поддержку от Италии, Норвегии, Швейцарии и даже Индии. От правительства Италии - 5,6 миллионов драмов, от правительства Норвегии - 232,5 миллиона драмов, от Швейцарии - 185,5 миллионов драмов, а от Индии – 162 единицы компьютерной техники стоимостью более 37,4 миллионов драмов. Таким образом, на проведение переписи в 2011 году НСС в сумме получила более 461 миллионов драмов зарубежных грантов (по обменному курсу того времени - около 1 миллиона 150 тысяч долларов США). В 2014 году Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило статистической службе грант в размере 128,7 миллионов драмов на программы выборочного исследования «из школы на работу» и повсеместного сельскохозяйственного учета, а в 2015 году НСС получила более 219,4 миллионов драмов на проведение исследования по вопросам демографии и здравоохранения. Для того же исследования Агентство США по международному развитию (USAID) в 2016 году предоставило статистической службе около 223,5 миллионов драмов. Таким образом, около 40 процентов грантов в размере 1 миллиарда драмов, предоставленных НСС в течение последних 10 лет, было выделено на проведение переписи 2011 года, а 60 процентов было предоставлено Агентством США по международному развитию на различные исследования. Татевик Варданян, «Союз информированных граждан»
Перепись на средства грантов: зарубежные гранты НСС
- Страна - 23 Августа 2017, 10:52