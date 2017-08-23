«Arm Security-2017»: в Ереване состоится международная выставка высоких технологий в сфере безопасности

В выставочном комплексе «Ереван-Экспо» со 2 по 4 сентября под руководством МЧС Армении состоится международная выставка достижений высоких технологий в сфере безопасности «Arm Security-2017». Как сообщает пресс-служба МЧС РА, мероприятие пройдет под девизом «Безопасная Армения». На выставке в числе прочего будут представлены системы и технологии по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе и спецтехника от основных производителей, предназначенная для спасательных и противопожарных служб, сообщает Panorama.am