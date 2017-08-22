Завтра Саркисян и Путин обсудят карабахское урегулирование

Президент Армении Серж Саркисян 23 августа с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию, в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства. Намечается, что руководители двух стран обсудят ключевые вопросы повестки двустороннего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах, а также коснутся хода реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Саркисяна в Россию в марте этого года. Во время переговоров высокого уровня будут затронуты также вопросы, касающиеся перспектив развития сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Планируется, что на встрече президенты обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе по теме урегулирования нагорно-карабахского конфликта.