Соглашение с ЕАЭС Турции предложил Тигран Саркисян?

Министр экономики Турции Нихат Зайбекчи заявил на прошлой неделе, что Турция получила предложение подписать с ЕАЭС соглашение о свободной торговле. Он отметил, что Турция думает подписать это соглашение. Кто именно предложил Турции подписать соглашение? Россия, Казахстан, Беларусь, а может, Евразийская экономическая коллегия, которую возглавляет экс-премьер Армении Тигран Саркисян? Если бы предложение выдвинула одна из стран ЕАЭС, Турция не могла бы принять его как официальное приглашение к сотрудничеству, поскольку в ЕАЭС входит 5 стран, а Армения уже на уровне замминистра ИД высказалась против такого соглашения. Могла ли какая-либо страна выдвинуть такое предложение, не согласовав его с Арменией? И мог ли направить Турции предложение Турции Тигран Саркисян, который сейчас ездит по всему миру и пытается хоть с кем-то подписать соглашение. Напомним, что пока единственной страной, подписавшей соглашение с ЕАЭС, является Вьетнам. Сейчас в Иссык-Куле проходит евразийский форум, и вице-премьер России Игорь Шувалов уже успел заявить, что ЕАЭС намерен расширить интеграцию на территории СНГ. «У меня большие надежды, что ЕАЭС развернет новую волну интеграции в рамках зоны свободной торговли СНГ. Это будет более широкий формат интеграции и позволит обеспечить дополнительное экономическое развитие для стран объединения»,— цитирует Игоря Шувалова «Интерфакс». Напомним, что в СНГ входит также Азербайджан. Россия, таким образом, пытается наладить через ЕАЭС отношения с Азербайджаном и Турцией, которые с 1993 года блокируют Армению. Будет ли переговоры с Азербайджаном и Турцией вести Тигран Саркисян?