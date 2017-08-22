Гигант «Ванадзор-Химпром» разваливается - Марукян

Разваливается последний сохранившийся промышленный гигант республики - ЗАО «Ванадзор-Химпром», написал на своей странице в Facebook депутат от блока «Выход» Эдмон Марукян. «Представители комбината сообщают о том, что на самом деле никакой продажи жизненно важных активов для завода не осуществляется, в то время как продается уникальное оборудование, которое потом невозможно будет восстановить. Кому на самом деле принадлежит завод? Государственные органы молчат по этому поводу, скрывая имя настоящего владельца. Ярким доказательством тому является отсутствие информации о владельце комбината на официальном сайте Государственного регистра Армении. На сайте предлагается произвести оплату для получения информации о владельцах тех или иных организаций, однако после оплаты система дает сигнал Access Denied»,- отметил Марукян. По его словам, на самом деле осуществляется реализация активов предприятия стратегического значения, что нельзя рассматривать как частные интересы владельца. Марукян считает, что госорганы должны немедленно инвентаризировать текущие активы комбината и провести соответствующие проверки.