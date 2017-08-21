Артур Алексанян - чемпион мира

В рамках проходящего в Париже чемпионата мира по греко-римской борьбе в весовой категории 98 кг олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы Артур Алексанян одолел обладателя Кубка мира, россиянина Мусу Евлоева со счетом 3:1. В полуфинале Алексанян одолел представителя Узбекистана Рустама Асакалова, в четвертьфинале - грузина Реваза Надареишвили (6:2), в 1/8 финала одержал впечатляющую победу над представителем США Трейсом Хенкоком, а в 1/16 финала победил иранца Салехизаде – 3:1.