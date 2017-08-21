Мэру города Ереван г-ну Маргаряну Т.А. Уважаемый господин Маркарян! Настоящим письмом греческие общины Армении и Арцаха «Патрида» обращаются к Вам с предложением по примеру улицы Фирдуси назвать одну из улиц Еревана именем Гомера - легендарного древнегреческого поэта – сказителя, создателя эпических поэм “Илиада”. Появление в Ереване улицы Гомера стало бы еще одним подтверждением нашего стремления к восприятию мировой цивилизации. В мире лишь три поэта причислены к авторам – сказителям мирового значения – это Гомер, Нарекаци и Фирдуси. До сегодняшнего дня в мире идут споры о том, кто из этой троицы находится на самой вершине человеческого гения! Нарекаци и Фирдоуси с разницей в 20 лет жили в одно и то же историческое время. Как Вам известно, Католическая церковь причислила Нарекаци к лику святых, установив ему памятник. Имя великого поэта принято в нескольких десятках государств с населением более двух миллиардов человек. Памятника или улицы Фирдоуси, кроме народов фарси, скорее всего, нет ни в одной стране мира. Но ведь до этого у народов мира не было даже и имени Нарекаци. Много лет улицы, носящей его имя, не было и в самом Ереване. Наше предложение заключается в том, чтобы, помимо улиц, носящих имя Фирдуси и Нарекаци, была и улица Гомера, что будет соответствовать нашему национальному мировоззрению. Следуя учению христианства, «возвышай – и ты возвысишься!», мы славим все гениальное, созданное человечеством. Славя великий дух гениев, мы славим себя и наших потомков. Господин Маргарян! Творение Гомера изучается со школьной скамьи во всех странах мира, в том числе, и в Армении. На его творчестве воспитывались целые поколения людей во всех уголках планеты. От имени греческой общины Армении и Арцаха «Патрида» я обращаюсь к Вам с предложением о переименовании одной из улиц столицы Армении в улицу Гомера, что станет еще одним подтверждением дружественных отношений между армянским и греческим народами, наших устремлений ко всему возвышенному. С искренним уважением! Председатель: Эд. Полатов(Полатидис)