Подневольный, одаренный талантами своих предков опаснее врага

Заблудшим сыновьям армянского народа Г-н Хачатуров, после апрельской войны прошел год, хотя и Москва Вас увела на должность генсека ОДКБ, но ответственность за одну сотню погибших солдат остается за Вами. Вам повезло, что в разгар боевых действий апрельской войны министр обороны РА Сейран Оганян Вас не вызвал к себе и собственноручно не застрелил. К Вашему счастью, он не дворянских кровей, хотя был близок к этому. Он упустил свой шанс и тем самым в сознании армянского народа роль верховного главнокомандующего надолго оставил за Варужаном Аветисяном. Но не будем опережать события, всему свое время… Я не собираюсь судить Вас за потери апрельской войны, так как это не входит в мои полномочия, а свою гражданскую позицию я уже выразил. Судьбы всех военачальников армянского происхождения схожи и по сей день. К примеру, Ваш и Оганеса Баграмяна. Молодой Оганес сражался при Сардарапатской битве, а после советизации Армении покинул родину, чтобы не быть расстрелянным русскими как националист. А может быть, стоило смотреть в сторону Гарегина Нжде, и тогда была бы другая Армения? Унаследовавший от своих предков таланты, подневольный армянин в России стал крупным военачальником, служил российской империи и укрепил за русскими право быть «большим братом»… Впечатляет расказ о Вашем знакомстве с Монте Мелконяном при капанской операции. Как сожалеете, что он погиб, и Ваше знакомство не успело перерасти в дружбу. Трогательная история: встреча русскоподданого и исконного армянина. Судя по вашему почитанию Монте, его образ глубоко запал Вам в душу… Г-н Хачатуров, над нашей родиной навис топор войны, русские вооружают Азербайджан, марионеточное правительство РА предает свой народ. Куда ушло Ваше почитание Монте, почему решили стать участником провокационной апрельской войны и вознамерились содействовать русским для размещения в Арцахе еще одной российской базы против НАТО? Вам, как армянину, пора определиться, продолжать линию русскоподданных баграмянов и микоянов и на должности генсека ОДКБ совершать преступления уже международного масштаба, или смотреть в сторону Жирайра Сефиляна, Варужана Аветисяна и остальных продолжителей дел Монте. Это не выбор между русскими и не русскими, это всего лишь зов породы. Вернитесь на путь Монте и помните, что подневольный, одаренный талантами своих предков опаснее врага, он в мирное время уводит свой народ в спячку, а при пробуждении - к цели своего хозяина. Ваагн Козмоян 20.08.2017
Подневольный, одаренный талантами своих предков опаснее врага
- Страна - 21 Августа 2017, 14:42