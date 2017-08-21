Обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в челюсть - минобороны

  • Lragir.am
  • Страна - 21 Августа 2017, 13:37
Тело военнослужащего Андраника Арменовича Мкртчяна с огнестрельным ранением в области челюсти было обнаружено 20-го августа, примерно в 16:20 на территории N-ской воинской части Министерства обороны Армении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Для установления обстоятельств инцидента ведется следствие.

"Министерство обороны Армении выражает свои глубокие соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам офицера", – говорится в сообщении.

Самое читаемое