Обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в челюсть - минобороны

Тело военнослужащего Андраника Арменовича Мкртчяна с огнестрельным ранением в области челюсти было обнаружено 20-го августа, примерно в 16:20 на территории N-ской воинской части Министерства обороны Армении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Для установления обстоятельств инцидента ведется следствие. "Министерство обороны Армении выражает свои глубокие соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам офицера", – говорится в сообщении.