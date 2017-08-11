Премьер Армении: Если в стране ведется активное строительство

«Как известно, если в стране ведется активное строительство, активизируются и другие сферы», – заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на праздничном мероприятии, посвященном Дню строителя. Как отметил глава правительства, День строителя стал традиционным праздником в Армении, и этот факт свидетельствует о том, что строительство было и остается одним из важных и ключевых сфер экономики республики. «Для экономики любой страны строительство имеет мультипликативный эффект, позитивно отражаясь на развитии и других направлений. Государство, где развивается строительство, переживает прогресс», – отметил Карен Карапетян. Как передает пресс-служба армянского правительства, премьер Карапетян указал, что правительство сегодня прилагает усилия в направлении реализации в республике градостроительно-инвестиционных программ, стимулирования строительства. «Хочу констатировать, что в строительной сфере наблюдаются четкие тенденции активности, и мы уверены, что добьемся прогресса в плане роста темпов строительства», – подчеркнул Карен Карапетян. По словам премьера, статистические данные за первое полугодие 2016 года свидетельствуют о том, что отстают пока 2 сферы – строительная и сельскохозяйственная. «По нашим прогнозам, в строительной сфере в октябре мы приблизимся к показателю, который возместит темпы минувшего года, и в годовом разрезе у нас будет рост», – сказал глава правительства. Коснувшись сферы сельского хозяйства, Карен Карапетян сообщил, что уже в минувшем месяце зарегистрированы тенденции роста. «Уверены, что мы на верном пути», – подчеркнул К.Карапетян, сообщает Panorama.am.