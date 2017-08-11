Число участников лотереи Грин-карт от Армении растет - news.am

За последние годы наметилась тенденция увеличения числа участников розыгрыша лотереи Грин-карт от Армении. Об этом корреспонденту Новости Армении-NEWS.am сообщила консул США в Ереване Эрин Юссен. Согласно статистическим данным, в 2010 г было 27,159 участников, в 2011 – 31, 580, в 2012 – 39,918, в 2013 – 42, 131, 2014 – 48, 867, 2015 – 56, 519. Данных последнего розыгрыша пока нет. При этом, число выигравших лотерею в разы меньше е участников. Так, из 56, 519 участников розыгрыша в 2015 году выиграли лишь 2, 049. Число же успешно прошедших интервью и получивших визы еще меньше. Ежегодно в лотерее Грин-карт разыгрывается всего 50 тысяч виз на все страны мира, при этом каждой стране предоставляется не более 7%.