Хогланд: Отвести от передовой снайперов и разместить спецоборудование

Для сторон карабахского конфликта настала пора шагов по укреплению доверия, заявляют международные посредники. В беседе с армянской и азербайджанской службами радио «Голос Америки» американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд выразил надежду, что в ближайшее время в этом направлении будут предприняты определенные шаги. «Я понимаю, что на данный момент сложно говорить о полной демилитаризации, но нам нужно снизить вероятность военных столкновений». По словам посла, необходимо в первую очередь отвести с линии соприкосновения и пригрничной зоны снайперов, увеличить число наблюдателей и разместить спецоборудование: «Когда две вооруженные стороны находятся друг против друга в сложной местности, вероятность военных столкновений есть всегда». Посредники многого ожидают от предстоящей в сентябре в Нью-Йорке встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, за которой может последовать встреча президентов Саркисяна и Алиева. А какие есть предложения у посредников к президентам? «Есть рамочный документ, но существуют и шаги и этапы по его достижению, я надеюсь, что в ходе следующего саммита стороны выполнят солидную работу, и даже если не удастся достичь окончательного урегулирования, заявят об определенных шагах». По словам посла, основой урегулирования является поиск компромиссов, которые демилитаризируют ситуацию и принесут народам региона мир, благоденствие и безопасность. Вокруг этой задачи США продолжают работать с Россией, несмотря на обострившиеся отношения двух стран. «В нашей работе друг с другом ничего не изменилось, отношения в кругу сопредседателей не изменились. Политики могут сталкиваться между стобой, но мы намерены продолжать работу». Американский сопредседатель подчеркнул, что в условиях усложнившихся отношений между Вашингтоном и Москвой остаются сферы, где сотрудничество продолжается, как продолжается сотрудничество России, США и Франции по карабахскому урегулированию.