Погода в Армении: 11 августа температура воздуха понизится на 1-2 градуса

  • Lragir.am
  • Страна - 11 Августа 2017, 10:14
МЧС Армении предупреждает: 11-15 августа на территории республики ожидается высокий температурный фон.

Согласно информации, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 38 до 39 градусов тепла, сохраняется высокий риск возникновения пожаров.

Средняя температура воздуха в эти дни будет выше нормы на 4-5 градусов. УФ-индекс 11-го августа составит 7, рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00.

Длительная физическая активность под прямыми лучами солнца может привести к солнечному удару.

На территории РА 11-15 августа ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с.

Отмечается также, что 11-го августа температура воздуха понизится на 1-2 градуса, затем существенно не изменится, сообщает Panorama.am

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