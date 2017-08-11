Погода в Армении: 11 августа температура воздуха понизится на 1-2 градуса

МЧС Армении предупреждает: 11-15 августа на территории республики ожидается высокий температурный фон. Согласно информации, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 38 до 39 градусов тепла, сохраняется высокий риск возникновения пожаров. Средняя температура воздуха в эти дни будет выше нормы на 4-5 градусов. УФ-индекс 11-го августа составит 7, рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00. Длительная физическая активность под прямыми лучами солнца может привести к солнечному удару. На территории РА 11-15 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с. Отмечается также, что 11-го августа температура воздуха понизится на 1-2 градуса, затем существенно не изменится, сообщает Panorama.am