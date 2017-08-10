Армения поспешно анализирует ситуацию

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян заявил, отвечая на вопросы журналистов, что сейчас производится анализ с целью спрогнозировать воздействие на Армению новых санкций США против России. С чем связана такая поспешность? Прошла разве что неделя с тех пор, как президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон о санкциях. Чем так обеспокоена Армения? Более того, еще немного, и прогнозировать последствия не будет смысла, ибо они либо проявятся визуально, либо их не будет вовсе. А если серьезно, то министру экономики следовало иметь такой анализ на столе за неделю до принятия санкций, о намерениях которых заявлялось несколько месяцев назад. Причем, в числе авторов этого закона - немало конгрессменов, являющихся членами армянского кокуса, и Армения могла бы получать информацию, как говорится, из первых рук. Но Армения только сейчас решила начать анализ.