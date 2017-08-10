Сотрудничество с Ираном не в ущерб армяно-американским отношениям

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись санкций против РФ, сказал: «Кризис в России повлиял и на члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армению, и на не являющегося членом ЕАЭС Азербайджан, и на Грузию, стремящуюся в ЕС. Очевидно, что страны, которые каким-либо образом связаны с Россией, могут ощутить это воздействие». В ответ на вопрос, не представляет ли угрозы для армяно-американских отношений углубление экономических связей с Ираном, замглавы МИД РА сказал: «Армения заинтересована в укреплении отношений с ИРИ, в этом вопросе мы не оглядывались на позицию других государств. Сотрудничество с Ираном происходит не в ущерб армяно-американским отношениям».