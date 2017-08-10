Иран подтвердил свою позицию: Баку может принять это как мессидж

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян прокомментировал сегодня повестку встречи глав МИД Армении и Азербайджана, которая планируется в сентябре на полях Генассамблеи ООН. «Насегодня задача у сопредседателей одна – предотвратить вероятные военные действия и добиться снижения эскалации», сказал он. На вопрос, о чем будут переговоры, если Азербайджан откровенно отказывается смягчать эскалацию, замминистра ответил, что посредники, все же, последовательны в этом вопросе. «Из двух своих функций – первая, способствовать нахождению каких-либо согласованных решений между сторонами, и второе – не позволить возобновления военных действий, они сосредоточились на второй, понимая, что говорить о продвижении пока невозможно, и причиной тому – Азербайджан со своей политикой». Кочарян говорит, что нам нужно исходить из того, что политика Азербайджана опирается на силу. Эта страна пытается шантажировать посредников, но постепенно убеждается в бессмысленности этого. «Сейчас относительное затишье, но оно не означает, что нужно терять бдительность», говорит Шаварш Кочарян. Комментируя заявление президента Ирана о том, что карабахский конфликт может быть урегулирован только мирным путем, Шаварш Кочарян сказал, что и без того очевидно, что Иран и Грузия не заинтересованы в возобновлении в регионе боевых действий. «В этом мы неоднократно убеждались и на деле, и на словах. Это их позиция, Азербайджан может принять это как мессидж, а мы – как подтверждение уже известной позиции», сказал Шаварш Кочарян.