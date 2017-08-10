Армения будет налаживать отношения и с другими странами, помимо России

Армения будет поддерживать экономическую дипломатию со всеми странами, с которыми это возможно, заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. По его словам, санкции против России отразились и на Армении, как и на многих других странах, которые торгуют с Россией либо получают трансферты. «Но Россия была и остаётся одной из приоритетных для нас стран с точки зрения сотрудничества, в том числе экономического. Утвержден и перечень других стран, с которыми должно быть активизировано сотрудничество», - добавил Кочарян. Напомним, что среди этих стран Россия, США, Китай, Иран, Грузия, ОАЭ, Франция, Германия, Италия, Канада, Ливан, страны Бенилюкса.