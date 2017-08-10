До 2015 года тарифы на электроэнергию не изменятся

Концепция развития энергетики до 2035 года будет представлена на рассмотрение правительства в сентябре, и в ней будет обозначено, что до 2036 года тарифы на электроэнергию в Армении не будут меняться. Об этом сегодня в ходе заседания правительства заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян. Он отметил, что концепция трижды представлялась на одобрение правительства, но возвращалась с замечаниями. «Сейчас вроде проблем нет, за исключением того, что не согласован пока вопрос о стабилизационном фонде, который позволит сохранить тариф на нынешнем уровне. Это амбициозная программа – сохранять тарифы до 2036 года. Для этого мы изыскиваем средства, и стабилизационный фонд позволит в первые годы нивелировать хотя бы внешнее влияние на тарифы», сказал Манукян.