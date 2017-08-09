По возможной встрече президентов Армении и Азербайджана пока нет ничего конкретного

По части возможной встречи президентов Армении и Азербайджана пока нет ничего конкретного. Об этом в ходе сегодняшней встречи с журналистами сказал министр иностранных РА Эдвард Налбадян.

«Следующая встреча между главами МИД двух стран состоится в Нью-Йорке в сентябре», - сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в повестку встречи включены вопросы, о которых неоднократно говорилось: «Создать соответствующие условия для продвижения переговорного процесса».

Отвечая на вопрос о том, готовятся ли сопредседатели Минской группы ОБСЕ представить сторонам конфликта новые предложения, Эдвард Налбандян сказал: «Сложно придумать что-то новое, мы проводим переговоры относительно того, что было и есть. Необходимо быть настроены на переговоры, поскольку у переговоров нет альтернативы».