На КПП «Верхний Ларс» образовалась многокилометровая пробка

На границе РФ с Грузией образовалась многокилометровая пробка. На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии скопилось более пятисот машин. Время ожидания превышает шесть часов. Ситуацию осложняет настоящая африканская жара. За медицинской помощью уже обратились десятки людей. Информацию передает «Первый канал». «Время идет, а автомобили стоят. Летний сезон; многокилометровые пробки на границе с Грузией. Подготовиться к 40-градусной жаре, от которой нигде, кроме душной машины, не спрятаться, почти невозможно. КПП «Верхний Ларс» - единственный сухопутный въезд из России в Грузию, а через нее и в Армению, работает 24 часа, в сутки пропускает до 500 машин. А желающих гораздо больше – кто на отдых, кто к родным. Таможенники просто не справляются. Путешественники жалуются: как бы ни подготовился, порой не хватает элементарного – например, нормальных туалетов.