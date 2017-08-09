Как в Армении готовятся к волне репатриантов из России

Все больше армян, проживающих в России, задумываются над тем, чтобы вернуться в Армению. И многих заставляет это делать нынешняя неутешительная ситуация в российской экономике, рынок труда которой заметно уменьшился и стал дешевле. А после новых санкций США против России перспектива снижения курса рубля и доходов еще более усугубилась.

И хотя пока трудно говорить о волне репатриантов из России, и мужское население Армении по-прежнему весной «кочует» на север, чтобы вернуться к Новому году, социологи и экономисты уже говорят о вероятной репатриации.

Чем могут заняться в Армении вернувшиеся из России люди? Есть ли условия для развития малого бизнеса, фермерских хозяйств, гарантии защиты собственности и бизнеса? Готовится ли государство к вероятному притоку трудовых репатриантов?

Для нормального правительства возвращение трудоспособного населения было бы высшим благом, и оно воспользовалось бы ситуацией, чтобы направить этот потенциал на развитие. Но в Армении предпочитают не призывать трудовых мигрантов возвращаться на родину. Более того, было сделано все, чтобы как можно больше людей выехало за пределы страны и отправляло в Армению добавленную стоимость, в которую государство не вложило ни цента.

В Армении боятся возвращения мигрантов, и не только потому, что они могут «совершить революцию», как в свое время признал экс-премьер Тигран Саркисян. Но и потому, что они могут разболтать комфортное экономическое болото, которое заботливо создавали армянские олигархи и которое до сих пор щедро их кормило.

Однако, видимо, во власти ощутили опасность, и уже два молодых депутата от правящей Республиканской партии заявили о необходимости выработать новую демографическую политику. Эта политика не может обойти вопрос возвращения трудовых мигрантов, и если кто-то начнет разрабатывать такую стратегию, то должен будет подготовить почву для репатриации, а значит, либерализации экономики.

Демографическая ситуация в Армении действительно катастрофическая. В этом году в вузах остались вакантными тысячи мест, сокращается число школьников, так, что приходится закрывать школы. Есть села, где месяцами не бывает мужчин, и женщинам приходится все делать самим. Сокращается и потребительский рынок, и владельцы магазинов жалуются, что люди стали меньше покупать.

Найдет ли правительство в себе силы «оседлать» волну репатриации и направить ее на развитие экономики? Способно ли правительство демонополизировать и открыть экономику, чтобы обеспечить вток трудовой силы и новых денег?

Армянская власть все последние годы работала на краткосрочную перспективу – ничего не вкладывать, но получать быстрый стабильный доход. Но старые запасы заканчиваются, нужен новый потенциал, долгосрочный, и РПА заговорила о демографии.