Если б это была боевая операция, она была бы болезненной – армянская сторона опровергает

Пресс-секретарь министерства обороны Республики Арцах Сенор Асратян назвал очередной дезинформацией сообщения азербайджанского агитпропа о якобы предпринятой 8 августа арцахскими силами диверсионно-разведывательной вылазке. «Информация не соответствует действительности. Те, кто более-менее знаком с Армией обороны, в том числе, противник, знают, что если были предприняты подобные действия, то они были бы гораздо более болезненными для противника», сказал в беседе с Арменпресс Сенор Асратян.