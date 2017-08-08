Азербайджанские СМИ вновь распространяют дезинформацию – Арцрун Ованнисян

Пресс-секретарь министерства обороны Республики Армения Арцрун Ованнисян написал на своей странице в соцсети Facebook, что 7 августа армянские ВС не обстреливали азербайджанское село.«Азербайджанские СМИ вновь распространяют дезинформацию. ВС РА не открывали сегодня огонь по направлению некоего азербайджанского села. Ситуация спокойная», - написал он. Пресс-секретарь МО Армении отреагировал на информации и фото азербайджанских СМИ, которые утверждают, что в результате обстрела со стороны армянских сил осколочные ранения получил азербайджанский мальчик. В своем посте на Фейсбук Арцрун Ованнисян указывает на недостоверность информации, заявляя, что раны мальчика на фото явно не свежие и уже затянувшиеся. Ованнисян официально заявил, что армянская сторона выстрелов не производила, и если азербайджанская сторона таким образом готовит почву для неких провокаций, то получит достойный ответ.