В правительстве Армении обсуждена инвестиционная программа по строительству завода по переработке мусора

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня исполнительного директора компании Global Reservers Management Роберта Уитфилда. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства. Собеседники обсудили возможности реализации инвестиционной программы по строительству в Армении завода по переработке мусора и дальнейшие шаги. Премьер отметил, что в сфере управления отходами у правительства есть четкая стратегия, будет проявлена последовательность в ее реализации. Карен Карапетян поприветствовал заинтересованность компании в реализации в Армении программы по переработке мусора, заявив о готовности правительства по оказанию необходимой технической помощи. Роберт Уитфилд представил премьеру деятельность возглавляемой им компании в сфере переработки мусора. Стороны договорились с целью составления предварительной оценки по программе в ближайшее время осуществить необходимые исследования, затем на их основании двигаться вперед.