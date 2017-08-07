В январе-июле 2017 года пассажиропоток в аэропортах Армении вырос на 28%

Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» – в январе-июле 2017 года обслужили 1,373,856 пассажиров, что больше аналогичного показателя 2016 года на 28 %. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении. В июле 2017 года ереванский аэропорт «Звартноц» обслужил 270 751 пассажира, что выше показателя за июль 2016 года на 19%. В январе-июле 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в «Звартноце» пассажиропоток вырос на 24,7 %, а в «Шираке» – 526.6 %. За первые 7 месяцев 2017 года объем грузоперевозок через аэропорт «Звартноц» составил 12 708 т, что на 59,7 % больше, чем в 2016 году.