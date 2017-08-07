До 10 августа прогнозируется до +41°C

  • Lragir.am
  • Страна - 07 Августа 2017, 09:53
Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении предупреждает:  до 10 августа на территории республики ожидается высокий температурный фон.

Согласно информации, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 39 до 41 градусов тепла, сохраняется и высокий риск возникновения пожаров.

Средняя температура воздуха в эти дни будет выше нормы на 5-6 градусов.

На территории РА 6-10 августа ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха постепенно повысится на 1-2 градуса.

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