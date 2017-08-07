До 10 августа прогнозируется до +41°C

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении предупреждает: до 10 августа на территории республики ожидается высокий температурный фон. Согласно информации, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 39 до 41 градусов тепла, сохраняется и высокий риск возникновения пожаров. Средняя температура воздуха в эти дни будет выше нормы на 5-6 градусов. На территории РА 6-10 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха постепенно повысится на 1-2 градуса.