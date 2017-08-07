Президенты Армении и Ирана обсудили карабахское урегулирование

Президент Армении Серж Саргсян в Тегеране встретился в воскресенье с новоизбранным президентом Ирана Хасаном Роухани, инаугурация которого состоялась 5-го августа. Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, президент Ирана высоко оценил присутствие Сержа Саргсяна на инаугурации. Хасан Роухани выразил надежду, что визит президента Армении придаст новый импульс расширению и развитию двухсторонних отношений. В ходе беседы президенты двух стран констатировали наличие большого потенциала в армяно-иранских экономических отношениях, для развития которых необходимо продолжать последовательную работу. По мнению глав государств, это будет способствовать активизации товарооборота и росту инвестиций. Президенты придали важность реализуемым в целом ряде сфер крупным проектам и осуществлению новых и перспективных программ. Собеседники затронули сферу энергетики, коммуникаций, в частности, развитие трехстороннего сотрудничества в сфере газа и энергетики в формате Иран-Армения-Туркменистан. Они также подчеркнули важность переговоров по соглашению о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Президенты также затронули вопросы региональной безопасности, в том числе и переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта. Серж Саргсян представил нынешнее состояние переговорного процесса и позицию Армении по урегулированию карабахского конфликта мирным путем при содействии МГ ОБСЕ. Президент Ирана подчеркнул, что карабахский вопрос может быть урегулирован только политическим путем. Роухани отметил, что для его страны важны мир и стабильность в регионе. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.