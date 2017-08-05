Относительное затишье на линии соприкосновения

С 30 июля по 5 августа на линии соприкосновения ВС Арацаха и Азербайджана сохранялось относительное затишье. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах.За указанный период, помимо стрелковых видов оружия, противник применил также 60 мм минометы. В целом, режим прекращения огня был нарушен свыше 110 раз. Передовые подразделения АО Республики Арцах продолжают контролировать оперативно-тактическую ситуацию и уверенно осуществляют поставленную перед ними боевую задачу.