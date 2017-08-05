Гаро Пайлан: В парламенте Турции всегда существовало табу на Армянский вопрос

Депутат Великого Национального Собрания (парламента) Турции от прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлан обратился к акции «Порядок совести и справедливости», организованной на днях представляемой им партией. Г. Пайлан отметил, что данное мероприятие является своеобразным протестом против оппозиции, прессы и судебной системы, не выполняющих свои функции. «Если эти три структуры не действуют, значит вы оставлены на милость властей, а власть совершает чрезвычайно много ошибок и преступлений. Нашей акцией мы хотели продемонстрировать именно это, по сути, мы достигли своей цели», – отметил депутат. Г. Пайлан отметил, что акция, организованная в Диарбекире, проводилась в условиях строжайшего контроля со стороны полиции. «Они хотят, чтобы все молчали и боялись, они хотят распространить страх. Если вы заметили, в последнее время людей всё чаще стали задерживать, чтобы преподать урок остальным. Посему каждый стал контролировать сам себя», – подчеркнул депутат. Депутат обратился также к новому законопроекту, разработанному правящей Партий справедливости и развития и Партией национального действия (MHP, считается политическим крылом организации Серые волки). «Это внутренние правила, отражающие дух времени. Как на улицах Турции люди не могут свободно выражаться, им не разрешают говорить, их высказывания ограничивают, так и здесь, в меджлисе, предпринимается попытка ограничить свободу слова депутатов. В парламенте Турции всегда существовало табу на Армянский вопрос, как и на курдский вопрос по большому счету», – отметил Г. Пайлан, сообщает Panorama.am.