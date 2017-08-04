Карен Карапетян посетил компанию «Zangi»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил компанию IT-сферы «Zangi». Глава правительства ознакомился с деятельностью компании, достижениями, текущими и перспективными программами. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА. Было отмечено, что компания «Zangi» – коммуникационная система нового поколения, позволяющая совершать бесплатные звонки, видеозвонки и обмениваться сообщениями. «Zangi» позволяет делать видеозвонки в HD-режиме, с разрешением 720p. Директор компании «Zangi» Ваграм Мартиросян сообщил, что у данного приложения уже 1,5 млн. абонентов и ежедневно им пользуются десятки тысяч людей. С 2016 года компания вступила в новую стадию развития, в частности, начала работу в формате 20+ Business-To-Business (B2B) с 12 партнерами по всему миру. На данный момент «Zangi» участвует в разработке телекоммуникационной инфраструктуры на уровне стран. Армянское приложение дает возможность работать с низкой скоростью подключения к Интернету. А разработанная компанией технология «Antiblocking» позволяет работать и в тех странах, где работа мессенджеров ограничивается. Приложение «Zangi» в этом году было представлено на выставке «Mobile World Congress» в Барселоне и сейчас уже готовится к участию в самых крупных выставках в сфере коммуникаций в Дубае и Лондоне – GITEX и Capacity Europe. Глава правительства отметил важность IT-сферы, в частности, последовательного развития армянских компаний, подчеркнув, что данная отрасль продолжит оставаться в центре внимания правительства. Премьер К. Карапетян добавил также, что правительство готово обсудить предложения и программы частного сектора, направленные на развитие и прогресс данной сферы, с целью их реализации.